WK-sensatie Sherrock naar Enschede voor Kings of Darts

Fellock is de eerste vrouw in de geschiedenis die overwinningen boekt op het meest prestigieuze dartspodium: het PDC-WK. Na een stunt in de eerste ronde knikkerde ze zaterdagavond Mensur Suljovic uit het toernooi. De 25-jarige Engelse heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot publiekslieveling.

Feest in Expo Twente

King of Darts is een demonstratietoernooi dat in Enschede, Groningen en Den Bosch gehouden wordt. Op zondag 26 januari is Enschede aan de beurt, waar de Expo Twente omgetoverd zal worden tot dartszaal.

Sherrock neemt het in Enschede op tegen de onbetwiste nummer één van de wereld Michael van Gerwen, vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld en meervoudig majorwinnaar Gerwyn Price.

De dartster zegt zin te hebben in het toernooi in Nederland: “Ik hoop dat ik op de steun van het Nederlandse publiek kan rekenen en dat mijn optredens meisjes en vrouwen in Nederland zal inspireren ook te gaan darten.”

Bekijk hieronder een samenvatting van de eerste editie van King of Darts in Twente: