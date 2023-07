Wonen in De Schöppe: Twentse architect Ronald Olthof ziet toekomst in het platteland

Bestuur AKI waarschuwt oproer­kraai­ers: met het moedwillig beschadi­gen van mensen wordt een grens overschre­den

Het moet afgelopen zijn met muiterij op de Enschedese kunstacademie AKI Artez, afgelopen zijn met ondermijning en moedwillige beschadiging van personen. Dat laat het College van Bestuur weten in twee mails aan alle studenten en medewerkers. Directe aanleiding is de melding die bij Tubantia binnenkwam over plagiaat door de directeur. Betrokkenen vinden de bestuursreactie intimiderend, en waarschuwen: „Let wel, het is ónze academie!”