Woningnood in Enschede leidt tot 15.000 reacties op 21 woningen: ‘Kunnen 1500 woningen vrijspelen als we simpele regeltjes wegnemen’

Fietsers gaan zo op hun gezicht in de binnenstad van Enschede. Door koperen gootjes. Maar er is goed nieuws: die zijn niet meer leverbaar!

ENSCHEDE - De koperkleurige strips in de straten in de binnenstad verdwijnen. De gemeente vervangt ze door iets bredere gootjes die minder gevaarlijk zijn. En dat is goed nieuws.

22 november