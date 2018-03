Youri Mulder: ‘Leuk toch, een ouderwetse boef in de raad?’

Ver­kie­zings­pro­gram­ma PvdA Enschede wereldwijd te beluisteren via Spotify

20 maart ENSCHEDE - Het is eens wat anders. Onderweg naar school of werk geen opzwepende beat van Lil Kleine of Ronnie Flex, maar een gortdroog verkiezingsprogramma dat via Spotify of YouTube uit de speakers galmt. De PvdA Enschede maakt het in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen mogelijk.