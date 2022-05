YouTube legt Dennis Schouten en Roddelpraat nieuwe sancties op: ‘Waarom? Dit is belachelijk’

Burgemees­ter Bleker: ‘Meer inwoners van Enschede moeten het financieel beter krijgen’

ENSCHEDE - Armoede staat hoog op het prioriteitenlijstje van burgemeester Roelof Bleker. Dat schrijft hij in een open brief aan alle Enschedeërs. Zijn doel is ‘bereiken dat meer inwoners het financieel beter krijgen’.

12:53