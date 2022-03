Zaterdagmarkt in Enschede staat te springen om nieuwe collega’s: ‘Niemand meer die ondergoed verkoopt’

STELLING Ensche­deërs voelen zich onveiliger dan andere Twentena­ren: vooral vrouwen maken zich zorgen

ENSCHEDE - Liefst één op de vier Enschedeërs voelt zich weleens of vaak onveilig in eigen buurt. In Hengelo en Almelo voelen de inwoners zich een stuk veiliger. Dat blijkt uit een enquête van het CBS dat gehouden is onder ruim 170.000 respondenten.

