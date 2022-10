Zeer ervaren ambtenaar kan spullen pakken na kritisch rapport over bijstand in Enschede: ‘Tot zondebok gemaakt’

Schaamte over armoede, daar moeten we mee ophouden: ‘Ik heb het goed, maar ik kan over twee jaar in een andere situatie zitten’

ENSCHEDE - Dagen niets te eten, met knorrende magen naar bed. Het dreigt voor duizenden Enschedeërs of is al realiteit. Ze kloppen aan bij de stichting Stop Armoede 053, omdat ze niet in aanmerking komen voor de Voedselbank of voor het Noodfonds. De gemeente moet inspringen.

