Ziekenhuis Enschede kan nu de geïmplanteerde pijnonderdrukker van Wilma op afstand besturen

Ducttape om gasleidin­gen, stinkend riool, dag en nacht dealers: politiek wil unaniem einde aan overlast oude Dorpshuis Glanerbrug

ENSCHEDE/GLANERBRUG - In de strijd tegen drugsdealers en onveilige situaties moet het oude Dorpshuis in Glanerbrug worden aangepakt. Daar is de gemeenteraad van Enschede het op initiatief van de PVV, unaniem over eens. De wethouder krijgt hier een belangrijke rol in.

20 december