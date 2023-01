Ziekenhuis MST in Enschede slibt steeds meer dicht door uitbehandelde patiënten: ‘We lijken wel een hotel’

Ministerie bereid tot onderzoek na Twents alarm over geleur met wilde ganzen met vogelgriep

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij is bereid te zoeken naar een meer sluitende aanpak van wilde vogels met vogelgriep. Het is bereid hierover het gesprek aan te gaan met dierenartsen- en dierenhulporganisaties, zo laat het weten in een reactie op alarmerende berichten uit Twente.

26 januari