Ziekenhuis MST zamelt medische hulpmiddelen in voor Oekraïne

Het transport gaat waarschijnlijk vandaag op pad, richting een ziekenhuis in de stad Lviv dat in het westen van Oekraïne ligt. „Van daaruit worden de goederen verdeeld. Ze gaan verder het land in”, zegt een woordvoerder van MST.

Landelijke actie op gang

In het ziekenhuis in Enschede kwamen vrijwel direct na het uitbreken van de oorlog spontane initiatieven tot stand. Allerlei afdelingen wilden iets betekenen voor de slachtoffers. Van hogerhand werd besloten om de hulpacties te coördineren. „Er is met beleid gekeken wat we wel konden missen en wat niet”, zegt de woordvoerder.

Zondag begon personeel materialen in dozen te pakken. Drie pallets werden gevuld. In de loop van maandag kwam er nog twee pallets bij. De eerste door MST gevulde vrachtwagen kan nu weg, maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij. MST sluit zich aan bij een landelijke actie, waar ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) bij is betrokken.

Er is in Oekraïne grote behoefte aan medische hulpmiddelen. Ziekenhuizen kampen met grote tekorten.

ZGT Overzee in actie

De Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), met ziekenhuizen in Hengelo en Almelo, zet zich net als MST in voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld. ZGT Overzee is een vanuit het ziekenhuis opgerichte stichting die zich al jaren bezighoudt met verbetering van de gezondheidszorg in allerlei landen. Via ZGT Overzee zijn de eerste materialen voor Oekraïne geleverd. Het gaat om incontinentiematerialen, desinfectans, verbandmiddelen, kleding en chirurgische mondneusmaskers.