Zo kan Enschede zelf geld verdienen: zonnepanelen en stadscamping op SLO-terrein

De gemeenteraad had burgemeester en wethouders gevraagd om ideeën waarmee de gemeente zelf geld zou kunnen verdienen. De gemeente is voor 70 procent afhankelijk van geld van het Rijk. Minder dan Leeuwarden en Deventer, maar meer dan Apeldoorn en Rotterdam. Als het Rijk besluit dat de bijdrage omlaag gaat, is er een probleem. Dat vindt de gemeenteraad riskant en heeft het college van burgemeester en wethouders uitgedacht om na te denken hoe het anders kan. De spelregels: alles is mogelijk, maar de inwoners gaan niet meer belasting betalen. En de gemeenteraad heeft het laatste woord.

Overdekte parkeerplaatsen met zonnepanelen

Dat leverde een lijst op veertien ideeën. Het meest haalbaar vinden ze het investeren in opwekken van energie en warmte. De gemeenteraad is enthousiast en ziet de parkeerplaats bij de Grolsch Veste, Go Planet en de ijsbaan al overkapt met op het dak zonnepanelen. Zeker de noodlijdende ijsbaan zou kunnen profiteren van de energie-opbrengst en zo goedkoper uit zijn.

Stadscamping op SLO-terrein

Een tweede idee waarvoor de handen op elkaar gaan is zorgen dat meer mensen in Enschede vernachten. dat levert extra geld aan toeristenbelasting op. Via het bungalowpark bij het Rutbeek bijvoorbeeld. Erik Kemp van Volt ziet mogelijkheden voor pop-up culturele evenementen op braakliggend terrein, terrein waarvan je weet dat het over een of meerdere jaren wordt bebouwd. Zoals het terrein van het SLO-pand tussen de ING en Holland Casino aan de Boulevard. Daar heeft Overink ook een idee over: begin daar een stadscamping, dat zorgt voor reuring. „Een keer per jaar staan er campers op het Van Heekplein. Het is daar helemaal vol. Mensen komen van heinde en verre.”