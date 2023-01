Zo kan het ook: geen plek op de weg, dan maar over de stoep

De afgelopen maanden reden fietsers vanaf het station naar de Haaksbergerstraat in een fuik door een wegversmalling die daar was aangelegd. In de basis is de weg daar volgens de gemeente breed genoeg. Maar auto’s staan daar zo’n beetje strak tegen de stoep aan te wachten op groen licht, dat het voor fietsers gevaarlijk kan zijn. Dat merkte de gemeenten in oktober al op.

Omdat destijds een belangrijke weg in de omgeving dicht zat, was het extra druk en het knelpunt voor fietsers extra groot. Nu de Ruyterlaan weer gewoon open is, bleef de fuik voor fietsers bestaan. Voor de gemeente was dat aanleiding voor deze tijdelijke maatregel.

Stoep breed genoeg

„We constateerden dat, met name in de spits, fietsers regelmatig in het gedrang raakten. Om de situatie voor de fietsers zo snel mogelijk te verbeteren, hebben we tijdelijk extra ruimte voor hen gecreëerd door een deel van het trottoir beschikbaar te stellen”, laat woordvoerder Ilse Hoekstra van de gemeente Enschede weten. De gemeenteraad had er om gevraagd. De stoep is op die plek extra breed, waardoor er genoeg plek zou moeten zijn voor fietsers en voetgangers.

Het wegdek in de bocht in de Nijverheidstraat maakte het er ook niet duidelijker op. De weg is in de loop der jaren geregeld aangepast, waardoor een lappendeken van zwart en rood is ontstaan. We werken op dit moment een ontwerp uit dat ervoor moet zorgen dat op het knelpunt bij het Regiokantoor de verkeersveiligheid verbetert. De verwachting is dat de weg in het voorjaar wordt uitgevoerd.