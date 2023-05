Zo sta je zaterdag stil bij de vuurwerkramp van 23 jaar geleden

Reportage - MET VIDEO Een nacht in het Volkspark: eerst de ratten, dan de bittere kou: 'Ik hoop dat je niet kriebelig wordt...'

Martin en Natascha kozen voor een leven samen, in een tentje in het Volkspark. Daar woont het dakloze verslaafde stel nu een half jaar. Hoe ziet hun leven in het park eruit? Verslaggevers Jeanique en Corine kochten zelf een tentje en gingen er een nacht naast staan.