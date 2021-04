Zusjes Amy en Sophie bedolven onder haatreacties na testvakantie: ‘Hopelijk stort het vliegtuig neer’

Honderden reacties, de een nog negatiever dan de ander, stonden onder de filmpjes en interviews met Amy Smulders en haar zusje Sophie. ‘Testschapen’, ‘proefkonijnen’, ‘egoïsten’ en ‘zielige figuren’. Het is slechts een kleine greep van de vaak veel grovere berichten aan het adres van de zusjes Smulders. Afgelopen maandag kwamen zij terug van hun testvakantie op Rhodos. Wat een ontspannende zonvakantie had moeten zijn, werd een tripje met een negatieve lading.



Zij waren twee van de 189 personen die werden gekozen voor een onderzoek naar hoe Nederlanders komende zomer veilig op vakantie kunnen. Het kabinet bood in samenwerking met Sunweb een proefvakantie naar Rhodos aan.



Het leek Amy Smulders wel leuk om mee te werken aan persverzoeken, dus gaf zij bij Sunweb aan dat zij daar voor openstond. Daar kreeg ze achteraf spijt van. De Zoetermeerse was te zien bij onder meer RTL, SBS en NPO en was zodoende even een ‘BN’er’. Dat eiste echter ook z’n tol. Ze werd bedolven onder haatreacties.



,,Mensen waren veel negatiever dan ik had verwacht”, reageert ze vanuit haar appartement, waar ze momenteel in quarantaine zit. ,,Thuis was iedereen blij voor me, maar op Facebook kreeg ik allerlei haatreacties Op Insta werd ik getagd en zeiden mensen bijvoorbeeld: ‘Domme koe’ en ‘laagopgeleide, getatoeëerde, zonbakkende debiel’. Het was vrij heftig en heel persoonlijk. Ik deed mee aan de interviews omdat ik het tof vond, maar wist niet dat het deze gevolgen zou hebben. Het kwam hard binnen en viel me zwaar. Ik wilde juist ontspannen.”