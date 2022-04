Zwaar gehandicapte Erik (41) uit Enschede wordt vaak zeiknat wakker, omdat luiers niet deugen

Als een kleermaker zit Erik op de bank. De capuchon van zijn trui over zijn hoofd, in zijn hand een blauw duploblokje. Hij speelt er een beetje mee, en kijkt verder glazig voor zich uit. Alsof hij niet doorheeft dat er even verderop, aan tafel, over hem gesproken wordt. Alsof hij er niet helemaal bij is. En dat is eigenlijk ook zo. „Hij begrijpt helemaal niets”, zegt zijn moeder Doke.