Zwijgende Enschedese stalker maakte het leven van Sevilay tot een hel: ‘Ik zag het leven niet meer zitten’

spraakmaker Bij Margarita Jeliazkova is de argwaan van de vluchte­ling nooit ver weg: ‘Bij een uniform dacht ik: ze moeten mij hebben’

Onvermoeibaar zet ze zich in voor Oekraïners. Strikt gezien is Margarita Jeliazkova (58) geen vluchteling, maar de geboren Bulgaarse begrijpt de angst van ontheemden als geen ander. „Bij mijn oma was slapen in pyjama uit den boze, je moest klaar zijn om te vluchten.”

2 oktober