Controller vliegt door studio bij verlies Heracles Almelo in eDivisie

Heracles Almelo heeft in speelronde vijftien van de eDivisie met 4-1 verloren van FC Emmen. De ploeg raakt daarmee de koppositie in de eDivisie kwijt. Bryan Hessing van Heracles was duidelijk gefrustreerd en gooide zijn controller door de studio.

Heracles Almelo wist in geen van de twee wedstrijden te overtuigen. Lev Vinken sleepte in de eerste wedstrijd met moeite een gelijkspel uit het vuur. De speler prees FC Emmen-speler Julian van den Berg: „Ik speel graag mijn eigen spel, maar dat lukte niet tegen Julian. Ik kon alleen maar reageren.”



Door het gelijkspel waren alle ogen gericht op Heracles Almelo-speler Bryan Hessing. De speler kwam echter niet in de wedstrijd en gooide vlak voor de rust uit frustratie zijn PlayStation 4-controller door de studio. Leroy Miggels van FC Emmen domineerde de wedstrijd en won met 3-0. Hessing reageerde respectvol: ,,Ik ben sprakeloos. Alles ging mis, maar ik heb geen excuses. Mijn tegenstander heeft gewoon heel goed gespeeld.”

Ajax nieuwe koploper eDivisie

Voor Ajax was het zaak om het duel tegen ADO Den Haag te winnen. De Amsterdammers hadden na het verlies van Heracles en gelijkspel van Vitesse uitzicht op een top twee-positionering. De eerste wedstrijd werd overtuigend gewonnen met 3-0 door Curtis Poole van Ajax. Zijn tegenstander Danny Hazebroek was eerlijk over zijn verlies: ,,Curtis Poole is op dit moment een klasse boven mij. Samen met Lev Vinken is hij de sterkste speler uit de eDivisie.”

Quote Curtis Poole is op dit moment een klasse boven mij Danny Hazebroek

De wedstrijd van Dani Hagebeuk liep uit op een gelijkspel. Hagebeuk kreeg nog wel een rode kaart te verduren en was duidelijk niet tevreden over zijn wedstrijd. Na afloop gaf de Ajacied aan dat zijn trucjes niet lukten en hij daardoor gefrustreerd raakte. Volgens Hagebeuk resulteerde die frustratie in de rode kaart: ,,Ik voelde dat Ronaldo uit ging draaien en als hij dat doet, is de kans op een goal groot. Ik dacht: ik schoffel hem gewoon neer en zie wel wat er gebeurt.”

Ajax staat door haar winst en het verlies van Heracles Almelo en Vitesse momenteel op de eerste plaats.

FIFA 20 zorgt voor ergernis

AZ Alkmaar beet in speelronde vijftien het spits af. Het team bevindt zich onderaan de competitie en moest punten binnenslepen om mee te doen aan de play-offs. De eerste wedstrijd tussen Dani Visser en Sem van den Hoof eindigde in een gelijkspel.

De tweede wedstrijd werd uiteindelijk het equivalent van een kermisattractie. Er gebeurde links en rechts van alles. Aristote Ndunu wist niet wat hem overkwam. Het spel leek af en toe onderhevig aan willekeur. „Op het moment dat ik FIFA 20 speel, heb ik het gevoel dat ik mijn controller beter neer kan leggen”, aldus Aristote Ndunu. „Er zijn gewoon veel situaties waar ik geen invloed op heb.”

Kritische blik op eDivisie

Aan het eind van de speelronde werd door Heracles Almelo-speler Lev Vinken nog een kritische noot geplaatst. De speler is al het gehele seizoen uitgesproken over de regels die gehanteerd worden in de eDivisie. „We moeten ook naar de eDivisie kijken. Er steken dit jaar drie teams bovenuit, maar er kunnen maar twee teams direct door naar de finales. Het is een beetje vreemd dat er maar twee teams door kunnen.”

De spelers van Heracles Almelo spraken zich eerder al uit over het systeem rond uit- en thuisdoelpunten. Uitdoelpunten tellen zwaarder, waardoor spelers in sommige situaties geforceerd worden om aanvallender of meer verdedigend te spelen. Dat werkt niet altijd mee in de kijk- en speelervaring.

Op dinsdag 14 januari vinden op één dag de laatste twee speelrondes plaats. Deze zijn live te bekijken op het YouTube-kanaal van de eDivisie. De uitzending begint om 16.00 uur.

Uitslagen eDivisie speelronde vijftien

Willem II - AZ Alkmaar 1-1*

Vitesse - FC Utrecht 2-2

Fortuna Sittard - Feyenoord 0-5

ADO Den Haag - Ajax 0-3

Heracles Almelo - FC Emmen 1-4

Sparta Rotterdam - FC Twente 1-2

FC Groningen - RKC Waalwijk *1-1

SC Heerenveen - PEC Zwolle 2-1

PSV Eindhoven - VVV Venlo 2-2*