Heracles koploper bij hervatting eDivisie na winterstop

Dani Hagebeuk, die de eerste twee seizoenen van de eDivisie won, staat met zijn teamgenoot Curtis ‘Paps’ Poole namens Ajax op de derde plaats.

De nummers 1 en 2 van de reguliere competitie stromen na de laatste speelronde direct door naar de finales. De teams op plekken 3 tot en met 14 moeten eerst nog play-offs spelen.

eDivisie

Waar in het weekend 18 voetbalclubs op het groene gras strijden om de titel in de Eredivisie, nemen 36 jongens het elke maandag en dinsdag tegen elkaar op in de digitale versie van deze competitie; de eDivisie.

Vorig jaar won de 17-jarige Dani Visser namens De Graafschap het derde seizoen van de eDivisie en ging hij naar huis met de titel, kampioensschaal en eer. Er was geen geldprijs te verdienen. De wedstrijden werden besloten kring opgenomen en op een later tijdstip uitgezonden op YouTube en FOX.

Dit jaar is echter alles anders. Zo is er maar liefst 100.000 euro te winnen. Ook investeerde de Zweedse toernooi-organisator DreamHack flink in de eDivisie en draagt de organisatie ook op andere manieren bij aan de professionalisering van in esports in Nederland.

Zo vindt in 2020 voor de tweede keer DreamHack Rotterdam plaats. Op dit grote evenement komen duizenden gamers samen om een heel weekend tegen en met elkaar te spelen en naar esports te kijken.

Grote finale AFAS Live

Naast de financiële injectie van DreamHack is de eDivisie dit seizoen ook voor het eerst live te volgen via YouTube, is publiek welkom in de studio en is er een groot evenement rondom de finales. Op 15 februari is AFAS Live namelijk het strijdtoneel van de beslissende wedstrijden van de eDivisie.

Naast het bekijken van alle wedstrijden vanaf de kwartfinales, kun je het daar ook opnemen tegen spelers van de eDivisie en op de foto met influencers.