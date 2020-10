Kansspelautoriteit: 10 miljoen euro boete als gokelementen niet uit FIFA-game verwijderd worden

Het is in FIFA-games al sinds jaar en dag de normaalste zaak van de wereld dat je keiharde euro’s investeert om je droomteam te bouwen in de game mode FIFA Ultimate Team. Je koopt FIFA coins waarmee je in het spel dan weer pakketjes met spelers kunt kopen, een beetje zoals je vroeger voetbalplaatjes of Pokémonkaarten kocht in een dichte verpakking. Je weet nooit wat je krijgt, maar betaalt wel de hoofdprijs.

Drie weken

De afgelopen 2,5 jaar is de Kansspelautoriteit al bezig om de verkoop van deze digitale pakketjes te verbieden, maar EA Sports heeft zich hier tot nog toe altijd tegen verzet en vocht de maatregelen aan bij de rechter. Die heeft EA Sports nu ongelijk gegeven, waardoor de Kansspelautoriteit de dwangsom door kan zetten. EA heeft drie weken om de pakketjes uit FIFA te verwijderen, anders wordt de eerste boete uitgedeeld.

10 miljoen euro

De boete geldt bovendien voor het Zwitserse dochterbedrijf van EA, dat FIFA verkoopt, én voor het moederbedrijf, dus de boete kan in totaal oplopen tot 10 miljoen euro. Als EA de pakketjes niet uit het spel verwijdert en dit bedrag is bereikt, wil dat niet zeggen dat EA Sports er dan mee weg komt. Er volgen dan nieuwe en zwaardere sancties, legt gamejournalist Koos Mooten van Gamekings op Twitter uit.

België

In België is het systeem enige tijd geleden al aangepast. Begin 2019 maakte EA het kopen van FIFA-punten in dat land onmogelijk na gesprekken met de Belgische autoriteiten. Belgische spelers kunnen sindsdien alleen nog maar pakketjes kopen met punten die in het spel verdiend zijn en niet voor 'echt’ geld te koop zijn.

Reactie EA Sports

Dirk Scholing, Country Manager Benelux bij EA Sports, is met een officiële verklaring naar buiten gekomen na bovenstaand nieuws: ,,FIFA en de FIFA Ultimate Team modus worden al jarenlang door spelers van over de hele wereld met veel plezier gespeeld. Daarom zijn we teleurgesteld over de beslissing die vandaag is genomen en de mogelijke impact hiervan op de Nederlandse spelers. We zijn niet van mening dat onze producten en diensten op enige wijze in strijd zijn met de gokwetten. We gaan tegen deze beslissing in beroep en proberen een situatie te voorkomen die impact heeft op de mogelijkheden van Nederlandse spelers om FIFA Ultimate Team volledig te spelen.”

,,Electronic Arts hecht veel waarde aan een positieve speelervaring: we streven ernaar alle spelers keuze, eerlijkheid, waarde en plezier te bieden in al onze spellen. We staan nog steeds open voor gesprekken met de Nederlandse Kansspelautoriteit en andere stakeholders om hun zorgen te begrijpen en oplossingen te zoeken om deze aan te pakken.”

