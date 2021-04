Matchfixing bij esports-wedstrijden wordt harder aangepakt

Dota 2-team gediskwali­fi­ceerd wegens vervalste coronatest

19 februari Het Europese Dota 2-team Burjui is gediskwalificeerd in de tweede divisie van het Dota Pro Circuit (DPC), vanwege het vervalsen van een coronatest. Alle gespeelde wedstrijden zijn ongeldig verklaard en het team verliest zijn plek in de competitie.