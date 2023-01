Voormalig godshuis verandert opnieuw van eigenaar en moet ‘hotspot van Arnhem’ worden

Restaurantrubriek Ledeboer Almelo: zalige dis in een oud bankgebouw

ALMELO - Het vroegere gebouw van De Twentsche Bank, in 1841 opgericht door B.W. Blijdenstein, omtoveren tot sfeervolle eetgelegenheid? Laat dat maar over aan Rick Blanken, patron-cuisinier van restaurant Ledeboer. Kers op de taart is een notering in de top vijf van beste restaurants volgens TripAdvisor.

22 november