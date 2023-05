Bij Auberge ’t Asje draait het om de houtskool-ervaring

Recensie Een 9 voor het hoofdge­recht: dit restaurant in Deventer is echt next level Aziatisch

Het grote Deventer horeca-avontuur van de Thais-Nederlandse broers Beer en Bird Mungla en Malou Jansen begon ooit bij El Popo, daar leerden ze elkaar kennen. Na diverse omzwervingen opent het drietal in 2020 restaurant Bird. Modern Asian shared dining, of vrij vertaald: eten zoals ze in Azië doen, met je familie aan een tafel deel je allerlei eten. Het moderne zit in het combineren van smaken en ingrediënten, niet standaard traditioneel Aziatisch.