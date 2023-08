Picasso in de keuken, maar niet alles komt uit de verf

indebuurt.nl Burgerlief­heb­bers opgelet: 6 x op deze plekken in Deventer eet je een burger

Hoe eet jij je burger het liefst? Met uitjes en vlees of toch liever een vegaburger? Als je geen zin hebt om zelf in de keuken te staan, dan zijn er in Deventer genoeg plekken waar je een burger kunt eten of bestellen. In dit lijstje lees je waar je moet zijn.