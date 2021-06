′Als ik bondscoach was' met Theo Janssen: ‘Als jongens een sigaretje willen roken, geen probleem’

Foto's: Muren in Kopenhagen hangen vol met steunbetui­gin­gen voor Eriksen

14 juni In Kopenhagen is een sinds gisteren een run ontstaan op muren en betonnen afzettingen, waarop Denen hun steun betuigen aan Christian Eriksen. In wijken als Ofelia Beach en in de nabijheid van het Rigshospitalet, het ziekenhuis waar de international wordt verpleegd, staat het vol leuzen, zijn rugnummer (10) en zijn naam. Eriksen zakte zaterdag tijdens het duel van Denemarken met Finland (0-1) in elkaar en moest worden gereanimeerd. Zijn toestand is stabiel.