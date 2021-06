Andy van der Meijde over het EK: ‘Nederland - Italië wordt de finale’

We hebben er zeven jaar op moeten wachten, maar Oranje doet weer mee aan een groot eindtoernooi. Staan bier en bitterballen klaar? En wordt het een succes voor het Nederlands elftal? Bekende Nederlanders delen hun EK-gevoel. In deze aflevering van ‘Even bellen met: oud-international Andy van der Meijde.

Hoe is het met de Oranje-koorts bij jou?

,,Ik moet zeggen dat ik er wel ben ingegroeid. Ik moest even inkomen. Op straat zag je nog niet zo veel, maar het komt nu steeds meer. Ik ben ook heel positief over Oranje. Voor het toernooi zei ik al dat we de halve finale gingen halen. We hebben kwaliteiten zat en van de tegenstanders in de groep werd ik niet bang.”

Zeg het maar, als een van de 17 miljoen bondscoaches, wat is de ideale opstelling voor het Nederlands elftal?

,,Ik denk dat De Boer gewoon moet beginnen zoals hij gespeeld heeft. Ik zou alleen Weghorst eruit halen voor Malen. De Roon moet terug in de basis. Die heeft goede zaken gedaan. Hij wordt een beetje onderschat omdat hij minder goed kan voetballen, maar hij is zo belangrijk voor het elftal. Ballen afpakken en inleveren, dat doet hij ontzettend goed.”

Volledig scherm De opstelling van Andy van der Meijde © DPG Media

Wie wordt onze uitblinker?

,,Depay vind ik goed spelen en Frenkie is natuurlijk altijd goed. In de wedstrijden die Malen gespeeld heeft, vond ik hem ook ontzettend scherp overkomen. Hij is snel, hij kan een goal maken, hij weet hoe hij moet lopen, hij kan een steekpass geven en hij loert altijd op een kans in de diepte. Ik denk dat Malen de uitblinker gaat worden.”

Waar kijk je de wedstrijden in deze vreemde tijd?

,,Ik kijk lekker thuis, anders kan ik de wedstrijd niet goed zien. Als je met te veel mensen kijkt, gaat iedereen altijd vragen aan mij stellen. Hoe zit dat? En waarom gebeurt dat? Laat me met rust joh. Ik probeer gewoon rustig die wedstrijd te kijken. Je hebt het zwaar hoor als oud-voetballer. “

Wie gaat het EK winnen?

Ik denk echt dat Nederland een heel goede kans maakt. We kunnen zeker de finale halen. Dan kom je waarschijnlijk tegen Italië of België, alhoewel België wel een aantal heel lastige wedstrijden voor de boeg heeft. Ik denk misschien wel dat het Nederland - Italië in de finale wordt. Ik ben ook een beetje voor Italië, omdat mijn dochters daar geboren zijn. Met dat land heb ik ook zeker iets. Maar ik ben een Nederlander, dus we gaan gewoon voor Nederland.”

