Arts vertelt over moment dat Eriksen bijkwam: ‘Dertig seconden na reanimatie opende hij z'n ogen’

Kleinefeld vertelt hoe de 29-jarige Eriksen enkele minuten hartmassage kreeg en nadien met behulp van een defibrillator gereanimeerd werd. ,,Ongeveer dertig seconden later opende hij zijn ogen en kon ik hem spreken. Dat was een heel emotioneel moment, want bij dat soort noodgevallen zijn in het dagelijkse leven de kansen op succes veel kleiner.”

,,Ik vroeg Eriksen vervolgens of hij weer terug bij bewustzijn was. ‘Ja, ik ben weer onder de mensen’, antwoordde hij me. ‘Verdorie, ik ben nog maar 29 jaar oud.’ Op dat moment wist ik dat hij geen hersenschade opgelopen had en we hem helemaal teruggehaald hadden.”