BBC-analisten Lineker en Ferdinand uit hun dak, Klinsmann toont zich groot verliezer

Jürgen Klinsmann, aanwezig om de Duitse kant van het verhaal te vertellen, bleef ondertussen ijzig kalm. Na afloop was hij vol lof over de Engelsen. ,,Je moet dit moment herkennen", aldus Klinsmann, die in 1996 als aanvoerder met Duitsland de Europese titel pakte op Wembley. ,,Dit is hét moment voor Engeland. Je moet je realiseren dat als je de kwartfinale overleeft, je hier weer terugkomt om een halve finale te spelen. En dan misschien wel een finale in een uitverkocht stadion. Het gaat niet makkelijk worden om er te komen, maar het is te doen. Ze hebben het geloof laten zien, Harry Kane heeft gescoord en er is veel energie. Daar moet je van profiteren en dit toernooi winnen.”