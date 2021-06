België laat zich niet verrassen door Finland en stelt groepswinst veilig

De Belgen waren na overwinningen op Rusland (3-0) en Denemarken (2-1) al zeker van een plek in de volgende ronde. Bondscoach Roberto Martinez voerde daarom in Sint-Petersburg tegen Finland maar liefst acht wijzigingen door in zijn ploeg, maar ook de ‘B-keus’ bleek sterk genoeg om de drie punten binnen te slepen.

België neemt het zondag in Sevilla op tegen de nummer 3 uit groep A, D, E of F. Voor Finland is het afwachten of drie punten en een doelsaldo van -2 genoeg toereikend is om als een van de vier beste nummers drie de achtste finales te bereiken.