België tussen hoop en vrees voor duel met Italië: ‘De Bruyne en Hazard? Ze vechten tegen de tijd’

Het is nog altijd niet duidelijk of Kevin De Bruyne en Eden Hazard morgenavond (21.00 uur) inzetbaar zijn in de kwartfinale van het EK tegen Italië. Het tweetal raakte geblesseerd in de achtste finale tegen Portugal en er zal op het laatste moment besloten worden of de twee sterkhouders met België mee zullen spelen.

,,Zoals jullie weten konden ze nog niet met de groep trainen", vertelde bondscoach Roberto Martínez op de persconferentie. ,,Misschien hadden we dat wel verwacht. We vechten tegen de tijd en we gaan tot de laatste minuut wachten om te beslissen. Morgen zullen we zien of ze kunnen spelen. We kunnen nog geen beslissing nemen nu. Of we spelletjes spelen? Nee. Ons doel is om de spelers zo snel mogelijk fit te krijgen. Dat is geen arrogantie, we willen ze fit krijgen voor de volgende wedstrijden. Een blessure als die van Eden is misschien lastig voor morgen, bij De Bruyne is het anders.”

Hazard viel tegen Portugal uit met hamstringklachten terwijl De Bruyne een enkelblessure opliep. Het gemis van die twee zal volgens Martínez dan ook groot zijn: ,,In mijn ogen is Kevin de beste spelmaker ter wereld. Elke speler wil die in zijn ploeg, maar wel alleen als hij volledig fit is. Dat zullen we morgen zien. Hij volgt net als Eden Hazard een individueel programma.”

Mancini

Roberto Mancini, de Italiaanse bondscoach, hoopt dat De Bruyne en Hazard allebei mee kunnen doen in de kwartfinale: ,,Roberto speelt volgens mij wat spelletjes”, zei Mancini over het geheimzinnige gedrag van zijn collega. ,,Dat is geen verrassing, want hij bereidt een belangrijke wedstrijd voor. Maar laat duidelijk zijn: als De Bruyne en Hazard fit raken zullen ze ons nog meer problemen bezorgen. Ik hoop wel dat ze erbij zijn, want ik wil dat de beste spelers op het veld staan. België is samen met Frankrijk momenteel het sterkste land in Europa, maar elke wedstrijd moet gespeeld worden. Op internationaal niveau bestaan geen makkelijke wedstrijden, zeker niet in de knock-outfase van een groot toernooi. Kijk maar naar Nederland en Frankrijk.”

Martínez vindt het jammer dat zijn ploeg in de kwartfinale al tegen Italië speelt. ,,Italië en België zijn de twee ploegen die de meeste wedstrijden in de kwalificaties wonnen. Voor mij is het jammer dat we Italië nu al treffen. Net zoals we Portugal te vroeg troffen. Beide ploegen waren zeer goed in vorm”, aldus de coach.

