Bij winst op Oostenrijk ligt voor Nederlands elftal gunstig speelschema in verschiet

Löw aangesla­gen: ‘We hebben alles in de strijd gegooid en tot het einde geknokt’

16 juni Bondscoach Joachim Löw maakte na de valse EK-start van Duitsland tegen wereldkampioen Frankrijk een aangeslagen indruk. De scheidende voorman van de ‘Mannschaft’ besefte als geen ander dat de tweede groepswedstrijd zaterdag tegen titelhouder Portugal, dat met 3-0 won van Hongarije, meteen al een finale is voor zijn formatie. Duitsland kan zich geen nieuwe misstap permitteren, anders dreigt opnieuw een snelle aftocht, zoals in 2018 bij het WK in Rusland.