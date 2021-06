Björn van der Doelen over Oranje: ‘Zwaar onder de indruk van Frenkie de Jong’

We hebben er zeven jaar op moeten wachten, maar Oranje doet weer mee aan een groot eindtoernooi. Staan bier en bitterballen al klaar? En wordt het een succes voor het Nederlands elftal? Bekende Nederlanders delen hun EK-gevoel. In deze aflevering van ‘Even bellen met’: oud-voetballer Björn van der Doelen.

En, al sprake van Oranje-koorts?



,,Nee, Oranjekoorts heb ik eigenlijk nooit last van. Sinds mijn tienerjaren is dat er wel een beetje uit. Ik kijk normaal gesproken niet veel voetbal. Nu kijken we alleen omdat mijn zoon het heel leuk vindt, dus het is een gezinsactiviteit geworden. Ik vind het leuk als Nederland wint, maar het is niet zo dat we het hele huis hebben versierd.”

Zeg het maar, als een van de 17 miljoen bondscoaches, wat is de ideale opstelling voor het Nederlands elftal?

,,Dat is grappig dat je het vraagt, want tot het EK kende ik eigenlijk het gros van de spelers niet. Zoals ik het nu zie, zou ik de spelers die tegen Oekraïne speelden opstellen. Het enige dat ik niet zo goed begrijp aan dit spelsysteem is dat hij voorin naast Depay niet een andere snelle, atletische jongen opstelt. Niets ten nadele van Weghorst, maar ik zou hem alleen in een ander systeem gebruiken. Als ik naar de grotere ploegen kijk, is het denk ik helemaal niet onverstandig om verdedigend te spelen, maar ik ben dan meer fan van Malen of Berghuis. Dat is het enige dat ik anders zou doen.”

Volledig scherm De opstelling van Björn van der Doelen © DPG Media

Wie wordt onze uitblinker?

,,Frenkie de Jong vind ik echt heel erg goed. Als je ziet hoe makkelijk die jongen voetbalt, dat is echt wereldtop. Hij is goed aan de bal en kan ook een bal afpakken. Dumfries is ook te gek natuurlijk met twee goals, maar van Frenkie ben ik echt zwaar onder de indruk. Het is niet raar dat die jongen bij Barcelona voetbalt.”

Hoe en waar kijk je de wedstrijden in deze vreemde tijd?

,,Doordeweekse dagen drink ik niet, dus dan kijk ik gewoon thuis. In het weekend vind ik het wel leuk om in de tuin te kijken. Dat is wel zo gezellig met de kinderen, maar verder geen gekke dingen.”

Wie gaat het EK winnen?

,,Ik vrees met grote vrezen dat dat Frankrijk gaat zijn. Ik heb nooit iets met dat land gehad, ondanks al die fantastische voetballers. Ik heb niks er mee, maar ze hebben heel veel kwaliteit. Ik ben er dus erg bang voor. Als Nederland niet wint, dan hoop ik dat het Italië wordt. Die zijn goed bezig om alle harten te veroveren.”

