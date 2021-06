Bondscoach krijgt advies met vliegtuigje tijdens training: ‘Frank, gewoon 4-3-3'

Er is al enige tijd een discussie over het spelsysteem waarin het Nederlands elftal gaat aantreden op het EK voetbal. De laatste twee oefenduels speelde De Boer in een formatie met vijf verdedigers, drie middenvelders en twee aanvallers. Een systeem dat Louis van Gaal ook speelde met het Nederlands elftal tijdens het succesvolle WK van 2014, toen Oranje de derde plek veroverde.



Toch is niet iedereen tevreden over deze speelwijze. Mede gesteund door de duels tegen Schotland (2-2) en Georgië (3-0) waarin Nederland niet kon overtuigen. In diverse voorbeschouwingen op het eindtoernooi wordt dan ook gepleit om toch 4-3-3 te gaan spelen. Deze boodschap werd vandaag dus ook overgebracht met een vliegtuigje met een doek met de tekst ‘Frank, gewoon 4-3-3'.