Bondscoach Oostenrijk na nederlaag tegen Oranje: ‘Verloren van een topelftal’

,,We waren meer van plan dan er uiteindelijk uitgekomen is", vertelde Franco Foda, bondscoach van Oostenrijk na de 2-0 nederlaag tegen het Nederlands elftal. “Maar we moeten niet vergeten dat we tegen een topelftal speelden.”

,,Het grote verschil was dat wij in balbezit veel te veel simpele fouten hebben gemaakt", aldus Foda, die met Oostenrijk het eerste groepsduel met 3-1 won van Macedonië. ,,Door die fouten gaven we onze tegenstander telkens de kans om te counteren. Zelf probeerden we over de vleugels aan te vallen. Verdedigend stonden zij heel goed, terwijl wij aanvallend gewoon niet genoeg brachten.”

,,In de tweede helft hadden we een goede fase, maar we moesten heel goed op blijven letten, omdat Nederland zeer goed om kan schakelen. Elk balverlies deed pijn. Na de 2-0 bleven we knokken, maar we mogen ook blij zijn dat het geen 3-0 werd.”

“We wisten dat Nederland heel, heel veel kwaliteit heeft", stelde aanvoerder David Alaba na afloop. “We probeerden moedig te spelen, rechtop te blijven staan, ons niet naar achteren te laten duwen. Maar aanvallend vonden we niet de oplossingen waarop we hadden gehoopt.”

Volledig scherm David Alaba gaat vol op de voet van Denzel Dumfries staan: strafschop. © Pim Ras Fotografie

Alaba veroorzaakte al na tien minuten een strafschop door op de voet van Denzel Dumfries te gaan staan. ,,Dat was helemaal mijn schuld. Het is heel zuur, maar we bleven proberen ons spel te spelen. Ik ben echt trots op het team.”

Marko Arnautovic

Nederland is door de tweede zege van dit EK al zeker van de winst in Groep C. Oostenrijk heeft na twee van de drie wedstrijden, net als Oekraïne, drie punten. Noord-Macedonië staat nog op nul.

,,We hebben alles nog in eigen hand", keek Foda vooruit naar een mogelijke achtste finale. ,,We spelen maandag een finale tegen Oekraïne. Dan hebben we Marko Arnautovic weer terug na zijn schorsing en moeten we zorgen dat we er staan.”

Ook Alaba heeft nog goede hoop. ,,We kunnen zeker beter", laat de linkspoot weten. ,,We moeten deze wedstrijd achter ons laten, opladen en klaar zijn voor maandag. We moeten klaar zijn voor een zware en belangrijke wedstrijd.”

