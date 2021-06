350 miljoen voor Dumfries? Bij PSV dansen ze nog niet op de tafel

Zo houdt Oranje het hoofd koel: ‘Neem zoute dropjes en slurry’s, maar ga niet het veld sproeien!’

17 juni De eerste tropische dag is een feit. En uitgerekend vanavond speelt het Nederlands elftal de tweede EK-wedstrijd in een stadion dat als ‘snelkookpan’ bekendstaat. Maria Hopman, hoogleraar fysiologie in het Radboudumc, vertelt hoe de Oranjespelers zich moeten wapenen tegen de hitte.