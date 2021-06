Britse prins George (7) mee naar EK voetbal, samen met David Beckham en Ed Sheeran

De kleine prins George woonde samen met zijn ouders, prins William en Kate, in het Wembley-stadion in Londen de achtste finale van het EK voetbal bij, tussen Engeland en Duitsland. Het was zijn eerste internationale wedstrijd. En er mocht gejuicht worden, want Engeland ging uiteindelijk met de overwinning naar huis.

George zag er keurig uit, met een net jasje en een das, en was daarmee een kopie van z’n vader. Die das was trouwens niet toevallig gekozen: het is de officiële das van de England Football Association waarvan William voorzitter is. Kate koos voor een elegante rode blazer, gecombineerd met een witte top en donkerblauwe broek. Helemaal in de kleuren van de Britse vlag dus.

Het gezin kreeg op de viptribune gezelschap van onder meer ex-voetballer David Beckham en zijn zoon Romeo. Ook Ed Sheeran en diens echtgenote Cherry waren in het stadion. Zij vielen op omdat zij de enige celebrity’s waren die niét in een net pak gehuld waren, maar in voetbalshirt.

Volledig scherm Prins William, prins George en Kate juichen het Britse team toe. © Pool via Reuters

Volledig scherm Op de achtergrond zien we Ed Sheeran met zijn vrouw Cherry , David Beckham en diens zoon Romeo © Pool via REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © EPA