Buitenlandse media: ‘België nummer één van de wereld? Dat geldt niet op grote toernooien’

Volgens het Franse L’Équipe is de Europees kampioen wel bekend: ,,Italië heeft België gedomineerd met spannend en aanvallend voetbal. Als je nu de toekomstige Europese kampioen moet aanwijzen, is het Italië met grote voorsprong.”



AS voegt toe: ,,In een laatste kans voor deze Gouden Generatie om iets te winnen probeerde België een slotoffensief. Maar Italië had een epische weerstand. Jarenlang was spelen tegen Italië iets duizelingwekkend. Tegenstanders konden zichzelf niet zijn. Het was erger dan een bezoek aan de tandarts. Nu zijn ze anders. Ze spelen beter, à la Spanje.”



The Mirror zag opnieuw een flinke teleurstelling voor de Rode Duivels: ,,Voor de befaamde Belgische Gouden Generatie, geleid door De Bruyne en Lukaku, werd het een bittere teleurstelling. Opnieuw een mislukt toernooi. De mannen van Martínez kwamen duidelijk te kort, weer als het er écht toe doet. Ze stonden de afgelopen drie jaar dan wel op kop op de FIFA-ranking, maar diezelfde koppositie geldt niet voor de Duivels als het op grote toernooien aankomt. En dat is een terugkerende vaststelling.”