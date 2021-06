Buitenlandse media vol kritiek en leedvermaak: ‘Schaamrood op wangen Oranje’

Voormalig Oranje-international Nigel de Jong kon zich daar bij ITV wel in vinden. ,,Er was een gebrek aan agressie en mentaliteit. Soms zie je dat een ploeg na een rode kaart ècht de schouders er onder zet. Maar daar was bij Nederland geen sprake van.”



De Engelse oud-international Gary Neville was niet bepaald onder de indruk van De Ligt: ,,Hij leek sloom in de eerste helft.” En over de rode kaart: ,,Dat is echt heel slecht verdedigen. Je glijdt alleen uit als je positionering niet goed is. Maar ik leef met hem mee.”