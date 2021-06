Captain Busquets in tranen na klinkende EK-zege Spanje

,,We hebben allemaal karakter getoond”, oordeelde de 32-jarige routinier. ,,Zelf heb ik het ook niet makkelijk gehad. In heb tien dagen thuis gezeten vanwege mijn coronabesmetting. Ik kon geen kant op. Maar deze ploeg is mentaal heel sterk. We zijn naar elkaar toe gegroeid. Door deze overwinning is het vertrouwen flink toegenomen.”

Spanje speelt maandag in Kopenhagen in de achtste finales tegen Kroatië. ,,We kennen hun aanvoerder heel goed”, doelde Busquets met een glimlach op spelmaker Luka Modric van Real Madrid. ,,Kroatië was in 2018 WK-finalist en zal voor ons een heel lastige opponent zijn. Maar we moeten vooral naar onszelf kijken. We moeten deze overwinning tegen Slowakije een goed vervolg geven.”