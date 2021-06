Column Mikos Gouka | Italianen niet even lekker weg van zeurende vrouwen, maar op missie

VIDEO Greenpeace-activist ontsnapt aan de dood: scherp­schut­ters besloten op laatste moment niet te schieten

16 juni De activist die dinsdag vlak voor het begin van de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Frankrijk illegaal landde op het veld van het stadion in München, is ternauwernood aan de dood ontsnapt. Sluipschutters hadden de parachutist al in het vizier genomen, maar de politie zag net op tijd het logo van milieuorganisatie Greenpeace op zijn valscherm. Daarop werd besloten om het vuur op hem niet te openen.