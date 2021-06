Column Mikos Gouka | Vijf wissels, dus Frank moet oppassen met wisselen tegen Tsjechië

Captain Busquets in tranen na klinkende EK-zege Spanje

23 juni Aanvoerder Sergio Busquets van Spanje hield het na de afgetekende zege in de afsluitende EK-groepswedstrijd tegen Slowakije (5-0) niet droog. ,,Het is moeilijk geweest”, bekende de geëmotioneerde middenvelder van Barcelona, die na afloop tot man van de wedstrijd werd uitgeroepen. ,,Deze overwinning is een stimulans voor iedereen, voor ons en voor de fans. Op deze manier moeten we doorgaan.”