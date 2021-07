Column Willem van Hanegem | Ik was al snel klaar met Engeland, een elftal vol houthakkers

De roots van Raheem Sterling: hoe nationale pispaal een rolmodel is geworden

9 juli Dat Raheem Sterling (26) opgroeide in de schaduw van Wembley, is stilaan een modern cliché geworden. Maar achter dat cliché schuilt wel een fascinerend en inspirerend levensverhaal. ,,Ik wil niet alleen maar een voorbeeld zijn. Dat is niet genoeg.’’