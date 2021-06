Cristiano Ronaldo jaagt tegen Duitsland op records van Ali Daei en Miroslav Klose

De records van Ronaldo

Cristiano Ronaldo heeft met elf treffers niet alleen de meeste goals op Europese kampioenschappen gemaakt, hij heeft ook op vijf verschillende edities van het toernooi gescoord. Geen enkele speler in de geschiedenis van het EK deed hem dit na. Tevens staat Ronaldo op het moment op 22 gespeelde EK-duels. Dit is ook een record.



Sinds zijn doelpunten tegen Hongarije is Ronaldo daarnaast de oudste speler die voor een dubbelslag tekent op een EK. De linksbuiten van Juventus was dinsdag 36 jaar en 130 dagen oud toen hij twee keer het net wist te vinden. Het blijft niet bij EK-records voor Ronaldo. De wedstrijd tegen Hongarije was zijn 39ste op een EK of WK. Daarmee is hij Bastian Schweinsteiger voorbij als recordhouder van gespeelde interlands op deze toernooien.

Records in het vizier

Het meest aansprekende record dat Ronaldo binnenkort kan gaan verbreken staat op naam van de Iraniër Ali Daei. Deze spits maakte 109 goals voor zijn land en is daarmee recordhouder op het gebied van interlandgoals. Ronaldo staat met 106 goals nog maar drie treffers achter de Iraniër. Mogelijk gaat hij dit toernooi al over de 109 goals van Daei heen.



Als dit lukt is Ronaldo tevens de speler met de meeste doelpunten op EK’s en WK’s. Momenteel staat hij samen met Gerd Müller op een tweede plaats met 18 doelpunten. Miroslav Klose is met 19 goals koploper op grote toernooien. Daarvan maakte hij er liefst 16 op WK's, waar Ronaldo dus zeven keer scoorde op het wereldpodium. De kans is groot dat Ronaldo eind 2022 nog actief zal zijn op zijn laatste WK, in Qatar.

Een andere speler die Ronaldo hoopt te achterhalen is Antoine Griezmann. De Fransman heeft met vijf doelpunten in de knock-outfase van het EK (allemaal in 2016) dit record op zijn naam staan. Ronaldo staat momenteel op drie treffers in de beslissende fase van het toernooi.

Als Ronaldo ook de oudste doelpuntenmaker op een EK wil worden, zal hij nog vier jaar aan zijn carrière vast moeten plakken. Dat record is op dit moment namelijk nog in handen van de Oostenrijker Ivica Vastic. Hij was 38 jaar en 257 dagen oud toen hij in 2008 een doelpunt maakte op het EK in eigen land.

Een meer realistisch doel is de eerste speler worden die op vijf verschillende wereldkampioenschappen een doelpunt maakt. Ronaldo hoeft zijn niveau nog maar één jaar vast te houden om zichzelf de kans te gunnen deze prestatie op zijn naam te schrijven in Qatar.