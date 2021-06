Danny Makkelie zonder vaccin naar EK: ‘Vind het wel een gemiste kans’

,,Dat vind ik wel een gemiste kans”, zegt de 38-jarige Makkelie, die als scheidsrechter debuteert op een groot toernooi. ,,Het Nederlands elftal is gevaccineerd en ik was daar graag onderdeel van geweest.”

Kuipers, die begint aan zijn vijfde eindtoernooi, gaat wel gevaccineerd het EK in. De 48-jarige arbiter uit Oldenzaal krijgt woensdag een prik bij de GGD. Kuipers is met zijn leeftijd via de reguliere weg aan de beurt, Makkelie moet nog een tijdje wachten.

Kuipers en Makkelie vliegen volgende week maandag met hun assistenten naar Istanbul, de uitvalsbasis van de arbiters tijdens het EK. De videoarbiters Kevin Blom en Pol van Boekel verblijven gedurende het EK in de Zwitserse stad Nyon, waar het hoofdkantoor van de UEFA zit. Van daaruit doen de VAR’s van achter de tv-schermen hun werk bij alle wedstrijden, net zoals in de Nederlandse competitie gebeurt vanuit het ‘replay center’ in Zeist. Blom en Van Boekel kunnen via de UEFA wel twee prikken halen in Zwitserland.

,,Wij konden ons daar in principe bij aansluiten, maar het was niet mogelijk om de eerste prik in Genève te krijgen en de tweede in Istanbul”, aldus Kuipers. ,,Dat bleek niet te organiseren.” Makkelie spreekt van een gemiste kans. ,,Ik zou willen dat ik ‘m aangeboden had gekregen. Maar het is lastig, want er zit zes weken tussen de twee prikken en je moet iemand dus twee keer op dezelfde plek hebben. In Nederland had dat zeker gekund, maar dat is niet gebeurd. Jammer, ja.”

De UEFA heeft achttien scheidsrechters uit Europa geselecteerd voor het EK. In het kader van een uitwisseling met de Zuid-Amerikaanse federatie Conmebol komt daar één Argentijnse arbiter bij, Fernando Rapallini. De arbiters worden in Istanbul voorbereid op de wedstrijden. ,,We trainen samen, we analyseren de wedstrijden samen”, zegt Makkelie, die op het WK 2018 actief was als videoarbiter. ,,We zitten bij elkaar om snel te kunnen schakelen en iedereen op één lijn te hebben. Uniformiteit in de arbitrage is heel belangrijk.”

Laatste toernooi Kuipers?

Kuipers begint aan zijn vijfde eindtoernooi. Of het ook zijn laatste wordt, iets wat hij al vaker heeft gezegd, laat de 48-jarige arbiter open. ,,Ik zeg geen ‘nee’ en ‘nooit’ meer. Voor het WK van 2018 zei ik dat dat mijn laatste toernooi zou worden en nu sta ik hier weer”, zei de supermarkteigenaar uit Oldenzaal enkele dagen voor vertrek naar Istanbul, de uitvalsbasis van de arbiters tijdens het EK.

Volledig scherm Bjorn Kuipers. © ANP

Kuipers was als scheidsrechter actief op het EK 2012, WK 2014, EK 2016 en het WK 2018. Hij floot twee keer de finale van de Europa League, de finale van de Confederations Cup in 2013 en hij had in 2014 de leiding over de eindstrijd van de Champions League. Alleen de finale van een EK of WK ontbreekt nog op zijn cv.

,,Ik zie het wel, ik voel me nog hartstikke fit”, aldus Kuipers. ,,Ik laat mijn beslissing met name van gevoel afhangen. Hoe gaat het thuis, hoe ontpopt het EK zich, welke koers gaan we varen? Daar maak ik nu nog geen keuze in. Na het EK ga ik rustig op vakantie en dan kijken welke keuzes en mogelijkheden er liggen.”

EURO 2020 zou vorig jaar worden gespeeld, maar moest als gevolg van het coronavirus worden uitgesteld naar 2021. Dat betekent dat het volgende grote toernooi, het WK van 2022 in Qatar, ook al weer in zicht is. Kuipers wil het daar echter nog niet over hebben. ,,Dat is verder dan waar ik nu aan denk.”

De tien jaar jongere Danny Makkelie is voor het eerst als scheidsrechter actief op een EK. Makkelie noemt Kuipers ‘de scheidsrechter van de eeuw’ in Nederland. ,,Het is onmogelijk om hem in te halen.” Volgens de gelouterde Kuipers heeft Makkelie daarvoor wel alles in huis. ,,Met de name de laatste drie jaar heeft hij een enorme ontwikkeling doorgemaakt”, zegt Kuipers. ,,Hij ging als VAR mee naar het WK 2018, dat was een eyeopener voor hem. Hij heeft een fantastische toekomst voor zich. Vorig jaar floot hij de finale van de Europa League en dit seizoen ook het voor nu hoogst haalbare, een halve finale in de Champions League. Het zal me niet verbazen als we op het WK 2022 weer een scheidsrechter hebben die een prachtige wedstrijd mag leiden.”