De Boer zag dominant Oranje en verdedigt wissel van Malen: ‘Hij kan maar zestig minuten spelen’

,,Ik ben erg teleurgesteld. Iedereen had een andere route in zijn hoofd", begint de bondscoach aan zijn verhaal. ,,In het begin hadden we het even moeilijk hoe ze stonden, maar daarna pakten we het spel goed op. Het resulteerde niet direct in grote kansen, maar ik had wel steeds het gevoel dat wij de betere waren", legt De Boer uit. ,,Als je tegen zo'n stugge tegenstander speelt, moet je gewoon top zijn.”

De bondscoach zag geen machteloos Nederland. ,,Nee, ik denk dat Nederland de dominerende partij was. We hebben een aantal keer de achterlijn gehaald, alleen was dan de laatste pass net niet goed genoeg. Tsjechië kreeg niet veel grote kansen en daardoor had ik het gevoel dat wij de wedstrijd onder controle hadden. Dan draait het in zo'n duel om twee, drie grote momenten. Malen kreeg zo'n moment, en even later vond zo'n moment bij De Ligt plaats. Als Malen wel had gescoord, had de wereld er heel anders uitgezien.”

Na de rode kaart van De Ligt haalde De Boer de rappe Malen naar de kant, tot onbegrip van zijn zeventien miljoen collega-bondscoaches. De Boer legt zijn wissel uit: ,,Donyell is heel explosief en kan eigenlijk maar zestig minuten spelen op dit moment. Mijn plan was om eigenlijk Wout Weghorst in te brengen voor Malen, maar toen pakte De Ligt rood. Of het een wisselblunder is? Van de zijkant is het altijd makkelijk oordelen. Wij weten dat Donyell na zestig minuten gewisseld moet worden omdat dan de koek op is. Vandaar de keuze om hem naar de kant te halen. Wij weten hoe die jongen in elkaar steekt.”



Voor de slotfase had De Boer nog een plan in gedachten om er een verlenging uit te slepen, maar ook toen viel net een doelpunt. ,,Ik wilde net voor dat moment eigenlijk Steven Berghuis en Quincy Promes inbrengen voor de flanken en Weghorst naast Memphis Depay zetten, maar net een seconde ervoor viel de 2-0. Toen kon dat plannetje de prullenbak in.”

Wat rest voor De Boer na een teleurstellend EK-toernooi? ,,Een ongelooflijke kater", reageert hij. ,,Dit slijt niet zomaar even, maar als we weer bij elkaar komen moeten we er direct weer staan. Het is niet goed genoeg, anders waren we wel doorgegaan. We moeten dit goed evalueren en dan kijken wat we volgende keer beter moeten doen. Over mijn toekomst kan ik nog niks zeggen. Ik zit met een kater, net als de spelers en fans.”