De Bruyne heeft last van ‘dood gevoel’ in gezicht, maar raakt eraan gewend: ‘Kan nog maanden zo blijven’

,,Het is vervelend, maar ik raak er aan gewend”, zei De Bruyne. ,,De dokters hebben me verteld dat dit nog maanden zo kan blijven. Maar het is niet zo dat het mij hindert in m’n spel. Ook de angst om een kopduel aan te gaan wordt steeds minder. Als ik in het veld sta, denk ik eigenlijk helemaal niet meer aan de blessure. Dat is een goed teken.”



De Bruyne liep de blessure op bij Manchester City in de verloren finale van de Champions League tegen Chelsea op zaterdag 29 mei in Porto. De 29-jarige aanvallende middenvelder viel afgelopen donderdag aan het begin van de tweede helft in tegen Denemarken en was met een doelpunt en een assist beslissend in het met 1-2 gewonnen duel in het Parkenstadion in Kopenhagen. België heeft op het EK na twee duels zes punten, nadat eerder zonder De Bruyne Rusland al met 0-3 was verslagen in Sint-Petersburg. België speelt daar maandagavond (21.00 uur) ook de laatste poulewedstrijd tegen Finland.