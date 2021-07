De eerste foto sinds zijn operatie: Christian Eriksen maakt even tijd vrij voor jonge fan

Denen doen wat Oranje niet kon en kegelen Tsjechië uit EK

20:29 Denemarken blijkt na een valse start voorlopig niet te stoppen op het EK. De Europees kampioen van 1992 klopte in de kwartfinale ook Tsjechië (2-1), dat zondag het Nederlands elftal nog uitschakelde. Engeland of Oekraïne is woensdag de tegenstander in de halve finale op Wembley.