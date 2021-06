De evolutie van Memphis: van zorgenkind tot absolute boegbeeld van Oranje

Frenkie de Jong praat met Memphis over Barça: ‘Maar hij moet zelf beslissen’

11 juni Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Memphis Depay: ze hadden of hebben allemaal de luxe om te kiezen tussen twee Europese grootmachten. De Jong leek voor Paris Saint-Germain te tekenen, maar ging uiteindelijk aan de slag in Barcelona. Wijnaldum bewandelde precies de omgekeerde weg. Maar wat gaat Memphis doen? PSG of Barça?