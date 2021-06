De Jong kijkt uit naar achtste finale in Boedapest: ‘Hopelijk komen veel fans ons daar steunen’

De Jong stond na afloop met een grote glimlach, maar toch ook zeer realistisch de NOS te woord. ,,Het is top dat we twee keer winnen en na twee duels al poulewinnaar zijn. Zo zien we het natuurlijk graag. Oostenrijk had in de tweede helft misschien wat meer balbezit, maar we hebben nauwelijks iets weggeven. Ik denk dat we goed gespeeld hebben, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Ja, ik kreeg opnieuw wat last van kramp op het eind. Ik heb geen idee hoe dat komt, ik heb daar het afgelopen seizoen bij Barcelona nooit last van gehad. Misschien is het een beetje spanning, maar het valt wel mee hoor. Ik voel me zeker niet vermoeid, zeker niet. Of we spelers rust moeten geven in de laatste poulewedstrijd tegen Noord-Macedonië? Dat is aan de trainer", zei De Jong, doelend op bondscoach Frank de Boer.

De Jong kijkt al uit naar de achtste finale in de Puskás Aréna in Boedapest op zondag 27 juni (18.00 uur), waarin Oranje het opneemt tegen de nummer drie uit poule D, E of F. ,,Leuk dat we in een vol stadion gaan spelen. Hopelijk komen veel Nederlands ons steunen en kunnen we er daar een feest van maken.’’

De Ligt had ook last van kramp, maar hoopt tegen Noord-Macedonië gewoon weer te mogen spelen. ,,De laatste vier dagen heb ik wat kunnen trainen en dan is het ook nog eens 30 graden, dan krijg je wat kramp. Ik had vandaag het gevoel dat het goed in elkaar zat. Als ik er niet was, dan was Daley of Stefan er nog achterin. We hebben weinig weggeven en hebben meer gecreëerd dan zij", zei de verdediger van Juventus, die tevreden was met de uitvoering van de 3-5-2. ,,Als het lukt is het natuurlijk geweldig. Het loopt veel beter, tegenstanders hebben ook moeite om tegen ons te spelen. Uiteindelijk moet je je inpassen in het elftal dat de trainer voor ogen heeft. We hadden ons eerder kunnen belonen voor het spel dat we speelden. We zullen alles beter moeten doen. Er lag best wat ruimte om te voetballen, maar we hanteerden toch veel de lange bal. Als ‘Ajax-speler’ voelt dat raar. Maar het is toernooivoetbal. De bondscoach moet kijken wie er rust nodig heeft.’'

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AP