De Ligt neemt schuld volledig op zich: ‘Je verliest de wedstrijd door een actie van mij’

Terneergeslagen verliet de selectie van Oranje de Puskas Arena in Boedapest. De uitschakeling tegen de Tsjechen kwam aan als een mokerslag. Er werd gezocht naar oorzaken, maar de spelers van Oranje vonden vooral dat ze het zelf volledig hadden laten liggen in Hongarije. Al trok Matthijs de Ligt het boetekleed aan. De verdediger van Juventus kreeg rood na een handsbal en verkleinde met die actie de kansen van Oranje om de kwartfinale tegen de Denen in Bakoe te bereiken behoorlijk. ,,We verliezen deze wedstrijd door een actie van mij’', zei De Ligt. ,,We hadden de wedstrijd onder controle. Dit mag mij niet overkomen. Ik heb niet het gevoel gehad dat zij veel kansen hadden. Dan maakt de rode kaart het verschil. Natuurlijk voelt dat slecht. Ik had die bal nooit mogen laten stuiteren.’'