De Ligt pakt Ryan Babel record af: verdediger op koers voor inhalen Sneijder

Morata en gezin ontvangen doodsbe­drei­gin­gen van Spaanse fans

25 juni Álvaro Morata heeft doodsbedreigingen ontvangen nadat hij kritiek had geuit op de Spaanse supporters. Zelfs de kinderen van de spits werden dood gewenst in de berichten. Morata speelt dit toernooi nog niet goed en zei vorige week dat de Spaanse fans te negatief waren over La Roja. Dit werd hem niet in dank afgenomen, zo blijkt nu.